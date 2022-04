Dvojnásobný olympijský vítěz Krpálek byl vyhlášen nejlepším judistou Evropy

Trofeje, kterou převzal od prezidenta Evropské unie juda Otty Kneitingera, si velmi váží. "Je to poprvé, co se mi tohoto ocenění dostalo. Jednou se mi povedlo vyhrát juniora roku. Jsem rád, že se mi povedlo přidat i seniorskou kategorii. Je to pro mě obrovská radost a obrovská motivace do budoucna pracovat na sobě dál," uvedl jednatřicetiletý český reprezentant, jenž by se chtěl poprat o medaili i za dva roky na olympijských hrách v Paříži.