Kočař byl třetí na Světovém poháru v terénním triatlonu v Prachaticích

"Výsledek je pro mě nad očekávání, takže jsem spokojený. Po druhém místě na mistrovství světa je to letos můj nejlepší výsledek. Ale bylo to hrozně těžký - letos jsem jel šest závodů a pokaždé bylo přes třicet stupňů, už by mohlo někde zapršet," řekl Kočař v tiskové zprávě k sobotnímu medailovému úspěchu na tratích 1500 m plavání, 33 km na horském kole a 10 km běhu v terénu.