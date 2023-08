Pořadatelé OH v Paříži věří, že v nyní znečištěné Seině budou brzy triatlonisté

Pořadatelé olympijských her v Paříži věří, že o další olympijskou testovací soutěž kvůli aktuálně znečištěné Seině nepřijdou. V řece, kde byl o víkendu kvůli špatné kvalitě vody zrušen předolympijský test v dálkovém plavání, by měli od 17. do 20. srpna plavat triatlonisté.

Foto: Stephanie Lecocq, Reuters Seina v Paříži, ilustrační foto.

Článek Kvalitu vody poznamenaly mimořádně vytrvalé deště posledních týdnů a s tím související zvýšené množství přetékajících odpadních vod. To by se mohlo v nejbližší době upravit. "Kvalita vody bude nadále bedlivě sledována se silným očekáváním - vzhledem k aktuální předpovědi počasí - že elitní sportovci budou závodit v Seině ještě tento měsíc při testovacím závodě v triatlonu a paratriatlonu naplánovaném na 17. až 20. srpna," uvedli francouzští organizátoři v tiskové zprávě. Aktuální situace byla mimořádná, podle vedení města zažil pařížský region nejbohatší letní dešťové srážky za posledních dvacet let. I tak to ukázalo, že práce na čištění Seiny mají rezervy. "Po tomto víkendu je jasné, že je nezbytná další spolupráce s organizačním výborem a místními úřady, aby se zajistilo, že pro příští rok budou připraveny spolehlivé náhradní plány," uvedl prezident mezinárodní plavecké federace World Aquatics Husajn Musallám. Olympiáda Proč si Francouzi znesnadňují život? Svět chtějí ohromit akcí, která zastíní i Jamese Bonda Pořadatelé připomněli, že kvalita vody v Seině byla podle červnových i červencových testů příznivá. Starostka Paříže Anne Hidalgová slíbila, že olympijské hry budou impulzem pro vyčištění Seiny, kde by mohlo být v roce 2025 na třech nových místech umožněno plavání pro veřejnost. Koupání v řece pařížské úřady zakázaly kvůli příliš velkému znečištění v roce 1923. Problémy s kvalitou vody se objevovaly už od 16. století, kdy končily v řece těla obětí válek mezi protestanty a katolíky. Před olympijskými hrami se kvalita přírodní vody pro soutěže v dálkovém plavání a triatlonu řeší v poslední době pravidelně. Na konci testovacích závodů před OH v Tokiu plavci protestovali proti kvalitě vody v tamním přístavu. Před olympijskými hrami v Riu de Janeiro 2016 to bylo téma několik měsíců, protože v přístavu Guanabara vodu kazily odpadky a toxický odpad. Světová zdravotnická organizace tehdy doporučila závodníkům, aby plavali se zavřenými ústy. Podcasty a pořady ROK PŘED PAŘÍŽÍ: Brazílie byla punk, Tokio opačný extrém, vzpomíná na OH Doktor. Ve Francii je stav ideální, chválí

Reklama