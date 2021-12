Konec smíru. Po čtvrtstoletí výluka ve slavné zámořské lize

"Navzdory naší snaze jsme nedokázali prodloužit historii pracovního smíru dlouhou 26 let. Tento tvrdý, ale nutný krok neznamená nutně, že zápasy budou zrušeny," uvedl komisionář ligy Rob Manfred. "Tahle taktika majitelů není nic nového. Už jsme to zažili a hráči to díky solidaritě, jež byla pěstována po generace, překonali. A uděláme to znovu," reagovala MLBPA.