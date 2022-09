Krpálkův rival Riner přijde o mistrovství světa

"Pokud se budu muset dostat v roce 2024 na žíněnku se zlomenou nohou, tak to udělám," řekl Riner na tiskové konferenci, na kterou přišel o berlích s ortézou na kotníku. Zranění utrpěl poté, co mu na nohu nešťastně spadl tréninkový soupeř. "Jsem zklamaný, že přijdu o mistrovství světa. Udělali jsme, co bylo nutné. Ale vzhledem ke zranění jsem rád, že jsem se vyhnul operaci," dodal.