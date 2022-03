Kuf skončil v úvodním závodu SP moderních pětibojařů v novém formátu desátý

Kuf a Křenková prošli jako jediní z českých reprezentantů v novém formátu soutěže semifinálovou částí, do níž předtím z kvalifikace postoupili i Martin Vlach, Ondřej Polívka a Ondřej Svěchota. Ze semifinále, v němž závodníci absolvují všechny disciplíny s výjimkou parkúru, postoupilo do finále v obou kategoriích vždy 18 nejlepších.

"Byl to první závod od olympiády, takže jsem moc nevěděl, v jaké formě tady jsem. Bohužel jsem si zase neodpustil jednu špatnou střeleckou položku, kde jsem asi zahodil medailové pozice, ale celkově to beru jako úspěšný závod. Vyzkoušeli jsme si tu nový formát a alespoň máme nějaké informace do další přípravy a na další závody," zhodnotil Kuf finále v nahrávce pro média. Vzhledem k tomu, že nyní jdou jednotlivé disciplíny v rychlém sledu, bude podle něj třeba upravit trénink.

Křenková byla se svým úvodním vystoupením v sezoně spokojená. "Mrzí mě ten pád z koně a eliminace, ale i tak mám radost z toho, jak jsem tady závodila. Jsem ráda, že jsem se vůbec dostala do finále mezi 18 nejlepších," řekla. "Je to náročný (nový formát), mnohem náročnější než ten původní. Už jenom tím, že se jde o závod navíc. Jak jdou ty disciplíny rychle za sebou, tak jsem zjistila, že se stresuju z úplně jiných věcí, než jsem se stresovala dřív. Je to jiné, ale snad si na to zvykneme," dodala.