Mekbib vyhlíží český šampionát. Na turnaje do světa ho nepustí podivné nařízení

Problém je v tom, že PSA změnila systém. Dříve se do žebříčku započítávalo každému squashistovi deset nejlepších výsledků. Pokud ovšem odehrál více než čtrnáct turnajů, počet vzrůstal. Nyní může každý absolvovat kolik chce akcí a stále má body jen za deset nejpovedenějších. „Stalo se přesně to, co se muselo stát. Kluci z top 50 nemají co ztratit, jezdí úplně všude a ostatní se nemohou nikam přihlásit," líčí Mekbib. „Ze začátku jsem z toho byl frustrovaný. Vzhledem k tomu, že s tím nemohu nic dělat, už to neřeším," přiznává.