Švec zvolil mezinárodní cestu. Teď se však soustředí na mistrovství republiky

Léta se v českém squashi vše „točilo" okolo Jana Koukala a následně i Daniela Mekbiba. Teď je rozložení sil jné i hráči volí různé strategie, jak se herně posouvat. „Před dvěma roky jsem se rozhodl, že se budu plně soustředit na mezinárodní turnaje. Jsem rád, že se moje práce vyplatila," popisuje Švec – momentálně 72. hráč světa, který svého parťáka i rivala předčil o osmnáct pozic. „Tak dobré umístění jsem nečekal. Je to velký úspěch. S ohledem na republiku to ale nic neznamená," míní 28letý reprezentant.

Pracně vydobyté pozice může Švec brzy opustit. Situaci mu komplikuje zvláštní rozhodnutí mezinárodní asociace PSA. Věc se má tak: dříve se do světového žebříčku započítávalo squashistům deset nejlepších výsledků. Pokud ovšem odehráli více než čtrnáct turnajů, jejich počet vzrůstal. Nyní mohou absolvovat kolik chtějí akcí a stále mají body jen za deset nejpovedenějších. Borci z top 50 tak jezdí všude a ostatní se nemají kam přihlásit. „Poslední turnaj jsem odehrál na sklonku listopadu. Pokud nejste v absolutní špičce, nemáte šanci. Situace ve světové tour je katastrofální," kroutí hlavou člen Viktorie Brno.

Na ekonomicky sebevražedný „výlet na otočku" na turnaj do Asie nebo do Jižní Ameriky má teď zhruba půl roku času. „Většinu bodů jsem nahrál na podzim, takže teď nic nehoří. Doufám, že se brzy rozjedou i středně velké turnaje a nebudu muset letět na druhý konec zeměkoule. Pokud se ovšem na PSA nic nezmění, tak mě to po prázdninách čeká," uvědomuje si Švec.