Squash bude slavit třicet let, mistrovství republiky dostane nový skleněný kurt

Po několika sezonách se nejlepší domácí squash vrací zpátky do skleněného kurtu. A navíc do zcela nového! Mistrovství republiky se uskuteční v pražské Galerii Harfa od 9. do 12. březn. Oslavovat se bude 30 let od založení tohoto sportu v Česku. „Plánujeme oslavu, na kterou pozveme všechny důležité lidi, co se podíleli na rozvoji squashe u nás. Současné hvězdy si to rozdají zase u titul," odhaluje Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.

Foto: Irena Vanišová Squashista Daniel Mekbib už české mistrovství vyhrál během kariéry čtyřikrát.Foto : Irena Vanišová

Jeden z nejnáročnějších raketových sportů na světě funguje v Česku už třicet let. Kulatiny chce oslavit začátkem března při mistrovství republiky ve zcela novém skleněném kurtu. „Šetřili jsme si premiéru na speciální okamžik. Zároveň jsme ho nemohli použít dříve kvůli koronavirové pandemii. Nyní se představí v plné kráse," těší se Cvikl. Squashová asociace kurt nakoupila před několika lety s přispěním Národní sportovní agentury. Celkově váží několik tun a jen sestavení trvá několik dnů. „Squash ve skleněném kurtu má své kouzlo. Samozřejmě se může míček občas ztratit ve slunci, nebo třeba v reklamě na světlé džíny, ale za větší počet diváků to rozhodně stojí," míní Daniel Mekbib, který získal už čtyři domácí tituly. V minulém roce se však z triumfu radoval Jakub Solnický z Ostravy. Favoritů na titul je více, nejvýše na světovém žebříčku je z Čechů Martin Švec. „Na skleněný kurt a prostředí nákupáku se vždycky moc těším. Všechno má daleko slavnostnější atmosféru a přijde více lidí," říká Švec, 71. hráč světa. „Motivaci cítím obrovskou. Pokud nezvítězím letos, asi se k republice začnu upínat," tvrdí hráč, který má velkou výhodu, protože velmi často cestuje po zahraničních turnajích, kde se skleněný kurt obvykle využívá. „V takovém prostředí mám za poslední léta nejvíce odehráno." K favoritům bude patřit Viktor Byrtus, či Marek Panáček, který se před dvěma lety dostal do finále. Překvapit může i Ondřej Vorlíček. V kategorii žen je situace o trochu klidnější, Anna Serme kvůli těhotenství hrát nebude, role favoritky tak připadne Olze Kolářové.

