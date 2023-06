Moderní pětibojařka Křenková byla na finále SP v Ankaře osmá

"Všechno šlo dobře až do poslední položky, která se mi bohužel nepovedla a odstřelila jsem se z nějakého lepšího umístění. Ale myslím, že osmé místo je krásné, a jsem ráda za to, co jsem tu předvedla," uvedla Křenková v tiskové zprávě. "Až do poslední střelby držela Kája krok s těmi nejlepšími běžecky i střelecky. Takovou situaci zažila poprvé. Poslední položku pokazila. Proti svému optimálnímu výkonu ztratila dvacet vteřin a tři, čtyři další místa. Ale za mě podala skvělý výkon a udělala skvělý výsledek," řekl reprezentační trenér Jakub Kučera.