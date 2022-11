Moderním pětibojařem roku je potřetí za sebou Martin Vlach

"Je to fajn zhodnocení mé práce. Jsem moc rád, že je to potřetí za sebou, protože je to hattrick. Zase tolik pětibojařů to nedokázalo. Na druhou stranu (bronzový medailista z olympijských her 2004) Libor Capalini byl pětibojařem roku snad sedmkrát, takže to je nedosažitelný milník," řekl Vlach v rozhovoru s ČTK po slavnostním vyhlášení v Kongresovém sále pražské Masarykovy koleje.