MS v krasobruslení by se mohlo uskutečnit v Praze

"Tehdejší zkušenost nám pomáhá. A pomáhá i to, že se to mistrovství podařilo. Přesvědčili jsme, že jsme dobří organizátoři a zasloužili bychom si ještě větší kvalitu a širší záběr," řekl Židek. Češi chtěli vrcholné krasobruslařské akce získat už pro rok 2024, kdy kandidovali na evropský i světový šampionát. Pro pořádání MS dostal přednost Montreal, který přišel o MS 2020 kvůli koronaviru. Evropský šampionát bude za dva roky v Budapešti.

Tentokrát bude ve hře jen mistrovství světa, protože v ostravské hale, kde by se konalo ME, se počítá s rekonstrukcí a nikdo nedal svazu záruky, že by byla k dispozici. Hned tři kandidatury svaz podal, když se Židek od funkcionářů mezinárodní federace ISU dozvěděl, že po vzoru rychlobruslení bude i krasobruslení pracovat ve tříletých cyklech. "Žádosti jsou obdobné, mění se akorát nějaké povídání a ceny. Myslím, že Praha je super destinace. Věřím, že některý z těch roků dostaneme, a bude to krásné mistrovství," poznamenal šéf českého krasobruslení.

Pro mistrovství světa se počítá s O2 arenou a přilehlým hotelem Stages, který byl slavnostně otevřen loni na podzim. "Je velké plus, že jsme mohli napsat, že ten hotel už funguje. Je to ještě blíž, než když je to v Ostravě do haly přes ulici z Clarionu," pochvaloval si Židek. Jako tréninková hala by mohlo sloužit O2 universum.