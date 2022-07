Nadstavbová část baseballové extraligy finišuje, čeká se na další semifinalisty

Nejtěžší úkol mají před sebou baseballisté z Třebíče, kteří postup nemají ve svých rukou. Navíc je čeká série proti brněnským Drakům, které musí třikrát porazit. Draci ale v TOP 6 prohráli pouze dva zápasy, což z pohledu Třebíče nedává příliš nadějí. Navíc brněnský tým stále nemá jistotu prvního místa, které by mu v play off dávalo výhodu domácího prostředí v sériích. „Změnit dokážeme jen to, co můžeme samii ovlivnit. Ostatní se stane. S Draky věřím v zábavnou sérii," říká Jeffrey Barto, hrající trenér Nuclears.