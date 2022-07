Baseballová extraliga zná první semifinalisty

Před vzájemnou sérii ztráceli baseballisté Tempa na Draky jednu výhru. Pokud by soupeře dvakrát porazili, tak by ho v tabulce přeskočili. Jenže Draci dokázali uspět v prvních dvou utkáních, díky čemuž si jako první celek zajistili postup do semifinále. „Draci jsou kvalitní soupeř, který umí zatlačit v útoku," vzdal hold soupeři manažer Tempa Lubomír Čuhel po prvních dvou utkáních v Brně. Také v neděli v Praze byli Brňané blízko, aby dokázali zvítězit i potřetí. V poslední směně ale Tempo zásluhou úspěšného odpalu Aleše Nepomuckého při plných metách dokázalo duel strhnout na svou stranu a připsat si alespoň jedno vítězství v sérii. Před poslední sérií s Ostravou jim k jistotě postupu do semifinále stačí jedna výhra.