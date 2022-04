Nakkenová jako první žena pomáhala koučovat v zápase MLB

"Byl to skvělý pocit," řekla Nakkenová. "Náš kouč byl vyloučený, potřebovali jsme někoho na první metu. Trénovala jsem to několik let a vedle Antoana, tak jsem se pustila do práce, pro kterou mě angažovali, a to je pomoci realizačnímu týmu i celému mančaftu," dodala.