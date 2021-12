Nejlepším judistou světa je Šavdatuašvili, Krpálek nominaci v trofej neproměnil

Devětadvacetiletý Šavdatuašvili se stal mistrem světa v kategorii do 73 kilogramů a na olympijských hrách získal stříbro. Měl větší podporu než Krpálek, který ke zlaté medaili z Ria 2016 v kategorii do 100 kilogramů přidal v Tokiu tentýž úspěch o kategorii výše. "Jsem opravdu poctěn, že jsem byl nominován na judistu světa. Je to pro mě velké potěšení. Jsem šťastný, že jsem tu se skvělými judisty," svěřil se český reprezentant, když na dálku čekal na výsledky.