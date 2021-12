Nejlepšími pálkaři softbalové sezony byli Coufalová a Mertl

Mertl letos dal 14 homerunů a odpálil skoro každý druhý nadhoz, který na něj letěl. "Čísla jsem měl pěkná, ale důležitost tomu nedávám. Už jsem ve věku, kdy preferuji týmový výkon," řekl v tiskové zprávě osmatřicetiletý hráč pražského Spectra, které neprošlo do play off.

Naopak Coufalová svými výkony pomohla Joudrs Praha k osmému extraligovému vavřínu. A to i díky deseti homerunům, čímž stanovila nový domácí rekord v jedné sezoně. "Rok mě hodně bavil, získaly jsme druhý titul za sebou, a to i s omlazeným týmem. Ohledně pálky záleží na tom, v jakém jsem rozpoložení, a letos to byl rok, kdy to spíše šlo," usmála se Coufalová.