Neuvěřitelný knokaut! Expert šílel: To jsem nikdy neviděl

Nebylo se co divit, když Blue Trail vyrazil nakonec do závodu bez svého jezdce. „Páni. To jsem ještě nikdy neviděl," žasl nad nevídaným incidentem legendární americký žokej Steve Cauthen. „To je jako úder, který končí knockoutem. Jsem si jistý, že Will byl ohromen. Kdyby zůstal na koni, mohl si ublížit," dodal.