O tomhle sportu jste asi ještě neslyšeli. Závody bagrů. Rozhoduje přesnost

Vítězem se stává ten, kdo zvládne tři disciplíny v co nejkratším čase. To znamená s rýpadlem s drapákem sestavit nápis do připravené šablony. Umístit oškrt (ocelový tyčovitý nástroj zakončený hrotem) zavěšený na řetězu do nachystaných držáků. A přemístit tři kovové bedny pomocí nakladače s paletovými vidlemi do přesně definovaných pozic.

Dá to zabrat. Snadné to rozhodně není. Polovina strojníků soutěž v deštivém a větrném počasí nezvládla dokončit. „Nejtěžší disciplína? Asi to přemisťování kovových beden. To je hodně natěsno. Vidle mokré, klouže to. Člověk musí být opatrný, aby nedělal zbrklé pohyby a nespadlo mu to dolů," popisuje Tomáš Sooky, který má zkušenosti i ze soutěží v zahraničí.