Odvážný plán českého softbalisty Malého: Z mistrovství světa chci přivézt medaili

Elitní turnaj se kvůli pandemii několikrát odkládal, o to víc se softbalista těší. „Dlouho jsme se nepoměřili například s Kanadou, Novým Zélandem nebo s Japonskem. To může být zrádné, protože nevíme přesně, kam se softbal posunul. Věřím ale našemu týmu, protože je obrovsky talentovaný a má velkou sílu," tvrdí Malý.

Elitní disciplínou by měl být nadhoz. Vyniknout by měl břeclavský tandem Michal Holobrádek a Jakub Osička. „Jsou to asi nejlepší nadhazovači v Evropě. Letos na amerických turnajích rovněž prokázali svoji kvalitu. Určitě budou fungovat dobře," přesvědčuje Malý, jenž by měl být českou nadhazovačskou trojkou. Ale zároveň velmi nebezpečným pálkařem.