Olympijský medailista Choupenitch šermoval v New Yorku při týdnu módy

Exhibice při modelingové akci ho bavila. "Šermovali jsme na přehlídkovém molu jen kousek od lidí, pro které to byla velká show. Přesně tohle náš sport potřebuje. Měli jsme zápas s Milesem Chamleym-Watsonem, který se vedle šermu věnuje právě modelingu a má za sebou spolupráce s velkými značkami. V exhibičním zápase jsme měli za úkol co nejvíce pobavit plný klub The Bowery Ballroom," vyprávěl osmadvacetiletý brněnský rodák.