Ondra je v semifinále kombinace na MS po boulderingu dvanáctý těsně za postupem

V boulderové části Ondra výborně začal. První dva "problémy" vyřešil a po odečtení desetiny bodu za každý pokus měl průběžně 49,7 z 50 bodů. Cenný byl zejména úspěch na úvodním boulderu, který vedle něj zdolal jen vítěz první části semifinále Sorato Anraku z Japonska. Ondrovi vyhovoval styl tohoto boulderu. "Jednička je jediný boulder, který bych považoval za lezení. Je to konzervativní boulder, kde rozhoduje to, o čem bylo lezení před deseti lety," řekl.

Po úspěchu na dvojce se mu ve druhé polovině boulderingu tolik nedařilo. Na trojce se na první pokus dostal do druhé zóny, což znamenalo deset bodů, na čtyřce zapsal jen první zónu na sedmý pokus, takže 4,4 bodu. Celkově byl Ondra spokojený. "To, co jsem mohl předvést, jsem předvedl. Těžko říct, jestli bylo na trojku nebo na čtyřku, ale v prvních dvou boulderech super," řekl třicetiletý český reprezentant.