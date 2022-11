Opatrný stejně jako loni vyhrál rámcovou soutěž při parkurovém Prague Playoffs

Účastník loňských olympijských her Opatrný startoval jako pětadvacátý a časem 56,24 sekundy se jasně dostal do čela. Nikdo z dalších 31 jezdců se nedostal ani pod minutu, takže český reprezentant znovu zahájil pražskou akci vítězně. Při vyhlášení mu pak v zaplněné hale zněla česká hymna. "Je to fakt skvělý pocit, když je tady takových diváků a vítězi aplaudují. Naštěstí jsem to byl já. Je to dobrý start do tohoto víkendu a snad tam ještě některá přední umístění budou," řekl televizní stanici Nova Sport.