Draci Brno vyhráli baseballovou extraligu a slaví 24. titul

O letošním vítězi tak musel rozhodnout pátý duel, který se hrál na hřišti Draků o den později. A bylo to Tempo, které se dostalo do vedení ve druhé směně, když pro bod po divokém nadhozu Juana Jaimeho doběhl Filip Smola. V té době asi jen málokdo tušil, že dominikánský nadhazovač již více doběhů Pražanům nepovolí. V dohrávce navíc vyrovnání zařídil mladý Šimon Klacl.

„Byla to vynikající série. Jedna malá chyba nás stála zápas v sobotu, kdy jsme mohli vyhrát. Tempo krásně dotáhlo. V neděli jsme štěstí měli my. Myslím, že to byla jedna z nejlepších finálových sérií a moc si titulu vážím. Celou sérii jsme hráli dobře v obraně. Nadhazovači házeli výborně a pořád jsme bojovali. Tým si věřil a v těžkých chvílích jsme dokázali udělat body. To byl základ úspěchu,“ hodnotí manažer brněnského celku Hynek Čapka.