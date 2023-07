Krakovský účet: spousta medailí, málo diváků

Krakov (od našeho zpravodaje) ‑ Akce se konala potřetí, po Minsku a Baku se jí ujali polští pořadatelé. S dosud největším počtem sportů i sportovců, tím pádem i medailových sad. „Před hrami jsem ani nechtěl počítat, kolik medailí by mohlo být, ale i tak mě to malinko překvapilo,“ přiznával Doktor.

„Ta akce je takovými malými evropskými olympijskými hrami. A pro sportovce, kteří se chystají na olympiádu, je to možnost vyzkoušet si atmosféru i všechny procedury, jak to funguje třeba v olympijské vesnici,“ líčil Doktor. A tak třeba i vodní slalomáři i přes možnost bydlet hned u trati se přesunuli za českým týmem do vesnice.