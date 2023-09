Mareček skončil devátý v kategorii do 81 kg

Mistrovství světa ve vzpírání v Rijádu: Muži: Do 81 kg: Dvojboj: 1. Reyes (It.) 356 kg (163+193), 2. Abdullah (Indon.) 354 (145+209), 3. Toštemirov (Uzb.) 352 (164+188), ...9. Mareček (ČR) 330 (151+179). Trh: 1. Toštemirov 164, 2. Reyes 163, 3. Harutjunjan (Arm.) 162, ...9. Mareček 151. Nadhoz: 1. Abdullah 209, 2. Andrejev (Bulh.) 195, 3. Töräýew (Turkm.) 193, ...9. Mareček 179. Do 89 kg: Dvojboj: 1. Džavádí (Írán) 384 (169+215), 2. Li Ta-jin (Čína) 383 (170+213), 3. Vallenilla (Ven.) 381 (171+210). Trh: 1. Karapetjan (Arm.) 175, 2. Robu (Mold.) 173, 3. Valenilla 171. Nadhoz: 1. Džavádí 215, 2. Li Ta-jin 213, 3. Valenilla 381.

Reklama