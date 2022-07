Perušiče se Schweinerem finálová prohra mrzí, zároveň si spravili chuť po MS

"Finálová prohra nás samozřejmě mrzí, ale ve světle osmifinálového odvrácení pěti mečbolů to vnímáme pořád jako úspěch. Ukazuje to konzistenci kvalitních výkonů, které jsme v letošní sezoně předváděli," řekl ČTK Perušič.

"Je to papírově slabší soupeř. Předchozí dva zápasy jsme s nimi vyhráli relativně jednoznačně 2:0, takže tohle byla dobrá příležitost získat zlato. Nevyšlo to proto, že soupeř zahrál na svoje poměry výborně a my jsme nepředvedli to, co jsme měli," zhodnotil Perušič sobotní těsnou porážku 19:21, 20:22.

"Mrzí to, protože to není soupeř typu Norů Anderse Mola a Christana Söruma nebo Katařanů Šarífa Januse s Ahmedem Tidžanem, který by patřil do absolutní špičky. Nicméně je to tým, který už pár akcí vyhrál a vždy čas od času má vynikající turnaj. Teď ho bohužel měli tady. Hráli lépe než my a vyhrát si zasloužili. Je ale škoda, že jsme měli mnoho šancí zápas zvrátit v náš prospěch, přestože jsme nepředvedli náš nejlepší výkon," uvedl Perušič.