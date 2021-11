Ve stálých kolektivech mohou trénovat i neočkovaní amatérští sportovci

Pokud je kolektiv proměnlivý, platí výše zmíněná výjimka pro skupiny do 20 lidí. "Nad počet 20 osob se u proměnných skupin sice provádí kontrola bezinfekčnosti, ale děti do 12 let kontrole nepodléhají a neočkovaná mládež do 18 let, pokud nemá potvrzení o prodělání nemoci, může využít negativního PCR testu. Je to nastaveno rozumně a předpokládám, že kluby přizpůsobí činnost takových skupin a nebudou muset tréninky rušit," doplnil Jansta.