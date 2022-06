Plavec Čejka bude debutovat na MS v bazénu, kde získal juniorský světový titul

Semifinalista loňského ME a pátý muž z dvoustovky na MS v krátkém bazénu byl před olympiádou nervóznější než nyní. "Asi to bylo i tím, že jsme v tuto dobu byli na přípravném soustředění v Kóči. Takže jsem byl už v novém prostředí a se všemi covidovými opatřeními, takže napětí bylo větší. A olympiáda je ještě o level vyšší akce, takže očekávání všech a tlak jsou větší," vzkázal v tiskové zprávě z Bulharska, kde ladil formu na soustředění.

Jediný muž, který bude Česko na nadcházejícím MS reprezentovat v bazénovém plavání, si účastí na další vrcholné akci plní sny a cíle. "Takže se strašně moc těším. A doufám, že se mi podaří předvést, co ve mně je, a udělat co nejlepší výsledek. A tím, že je to v Budapešti, tak je to pro mě ještě lepší, protože na Budapešť mám ty nejlepší vzpomínky. Podařilo se mi tam vyhrát juniorský svět a pak splnit limit na olympiádu. Takže je to asi můj nejoblíbenější bazén a vždycky se tam rád vracím," řekl závodník z Pardubic, který se připravuje pod trenérem Martinem Kratochvílem.