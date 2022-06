Srdeční záležitost. Horská je už zase jako ryba ve vodě

Měla to být jen obyčejná prohlídka včetně EKG. Jenže tentokrát lékaři při pohledu na křivku srdeční činnosti zvážněli. „Ukázalo se, že je na srdci něco, co tam být nemá. Všechno vzalo rychlý spád a za čtyři dny jsem byla po operaci. Bez ní bych dál sportovat nemohla, lékaři řekli, že to by si na triko nevzali," líčila čtyřiadvacetiletá specialistka na polohovku a prsařské distance před odjezdem do Maďarska.