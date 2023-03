Šestnáctiletá McIntoshová vyhrála na Floridě v čase 1:54,13, jímž vylepšila vlastní světový juniorský rekord. O devět let starší Ledecká dohmátla o 83 setin sekundy později a utrpěla v dlouhém bazénu na trati 200 metrů či delší první porážku v USA od roku 2014.

"Bylo to dlouhý a dobrý den. S dvoustovkou jsem spokojená, byl to skvělý závod," uvedla navzdory porážce Ledecká, jež na 200 metrů vyhrála na OH i MS, ale spíše dominuje na delších tratích.