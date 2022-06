Po monstrech ve Francii završil Krpálek speciální hattrick

„Někdy je mi to až blbý, když si uvědomím, kolik máme skvělých sportovců. Odměnu si zaslouží všichni," podotkl olympijský šampion z Ria 2016 a Tokia 2021, který se jako jediný mezi muži v historických tabulkách může pyšnit třemi výhrami. Mezi ženami má na kontě tři triumfy Martina Sáblíková.

„Předešlá sezona byla hodně specifická, protože v roce 2020 vlastně nebyla žádná příprava. A vstup do olympijské sezony nebyl nic moc. Výsledkově se mi na turnajích nedařilo. Ale pak jsem dokázal formu ideálně načasovat. Velmi těžko mohu výkony posouvat dál, protože vyhrát zlato v hale Budokan je pro judisty prostě jedinečné. Zvláště, když jsem tam o dva roky dříve dokázal vyhrát mistrovství světa," přemítal Krpálek.

Ziskem trofeje, o které rozhodují jen hlasy sportovců, završil mimořádně úspěšný rok. Vždyť získal bronz z mistrovství Evropy, zlato z olympijských her, ovládl anketu Sportovec roku a převzal Medaili za zásluhy o stát v oblasti sportu. „Jde o motivaci pracovat v tréninku a uspět na dalších turnajích. Do juda přichází hodně nových tváří, ale doufám, že jim ještě nějakou chvíli budu škodit," usmál se Krpálek.

Na nejvyšší úrovni jej první zápas čeká až v průběhu léta. „V neděli se chystám do Poreče na soustředění, kde budu téměř kompletní špička. Zvažuji účast na turnaji v Mongolsku na konci června, ale s jistotou nastoupím v polovině července v Záhřebu," líčil program nejbližších týdnů Krpálek.

Vrcholem roku pro něj bude mistrovství světa začátkem října v Uzbekistánu. „Případný úspěch znamená hodně bodů pro kvalifikační bitvy o olympijskou Paříž, takže doufám, že mi to v Taškentu vyjde," pronesl Krpálek, který si v předešlých dnech dopřál rybaření ve Francii.

Nešlo však o jen tak obyčejný rybolov. S kamarádem vyrazil na sumce. „Dlouho jsem to plánoval, asi dva tři roky. Ideální termín je v květnu, takže letos to konečně klaplo. Bylo to šest nádherných dnů," vykládal Krpálek o splnění snu.