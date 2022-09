Po zlatu z mistrovství Evropy touží Lipták vyhrát i světový šampionát

Lipták letošní stálou formu potvrdil suverénním vítězstvím v Larnace na ME, kde se soutěžilo podle nových pravidel a po dvoudenní kvalifikaci se střelci rozdělili do dvou semifinálových čtveřic, z nichž vzešla jedna finálová. "Já jsem tohle pravidlo ze začátku neměl moc rád, ale zdá se, že mi to vyhovuje," řekl s úsměvem Lipták, díky jehož bezchybnosti bylo finále na ME ukončeno už po 31. přesné ráně.