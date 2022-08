Liptáka kromě evropského zlata těší vystřílené místo pro olympiádu v Paříži

Evropský šampionát byl první možností, jak vystřílet tzv. kvótaplac pro OH. "Jsem rád, že se mi to podařilo hned na první pokus. Vím, že to není místo určené výhradně mně, ale platí pro stát. Přináší to klid do další tréninkové práce a do závodů, ale také mě to udržuje při vědomí, že si musím zachovat výkonnost," řekl Lipták v telefonickém rozhovoru s ČTK.