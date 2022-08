Pořádný trapas! Baseballistovi vypadl během zápasu mobil z kapsy

K situaci došlo během čtvrté směny, kdy domácí Rodolfo Castro dobíhal po odpalu spoluhráče ke třetí metě. A jelikož u cíle chtěl být co nejrychleji, pomohl si odvážným skokem rukama napřed. Pro oko baseballového fanouška nic neobvyklého, to by ale třiadvacetiletému hráči nesměl v době letu vypadnout z kapsy mobilní telefon. Jako první si toho všiml rozhodčí Adam Hamari, který na nevhodný předmět na hřišti hráče upozornil.

Nic netušící Castro ho zvedl ze země a odnesl trenérovi Mikeu Rebelovi, který ho s hanbou v očích raději odnesl do bezpečí. Třiadvacetiletý polař každopádně měl po zápase co vysvětlovat. „Nemyslím si, že existuje nějaký profesionální hráč, který by si úmyslně vzal do zápasu mobil," řekl Castro médiím v Pittsburghu. „Je to hrozné, co se mi stalo, ale rozhodně to bylo neúmyslné," tvrdil.

A phone came out of Rodolfo Castro’s pocket sliding into third base pic.twitter.com/NyjzLDO4fX — Austin Bechtold (@AustinRBechtold) August 10, 2022

„Kdybych chtěl být středem pozornosti, tak v takové formě, abych pomohl týmu k vítězství. Ale rozhodně ne takovým způsobem. Byla to nehoda a poučím se z toho. Není to něco, co jsem chtěl, aby se stalo," dovysvětlil Castro následující den.