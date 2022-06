Potlučený hrdina Velké pardubické: Už to nejde operovat, ale chuť mám furt

Smělý plán. Vrchol sezony rozhodně chce stihnout. Po léčení zlomeného hrudního obratle by žokej Josef Bartoš rád startoval v říjnové Velké pardubické. Po těžkém pádu, který utrpěl před necelými dvěma týdny v Meranu, se léčí doma. Obratel se mu ale bude léčit hodně dlouho. Musí se zahojit konzervativně bez operace. Mělo by to trvat dva až tři měsíce.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Žokej Josef Bartoš v sedle Theophila (vpředu) v cíli Velké pardubické steeplechase 2019.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Před vrcholem české překážkové sezony by Bartoš chtěl být znovu v sedle. "V plánu je Pardubická, i čtrnáct dní před tím v Gran Premio Merano, kde bych útočil na čtvrté vítězství s L'Estranem," řekl serveru iSport.cz žokej, který s Theophilem vyhrál Velkou pardubickou v roce 2019. Loni do jeho sedla usedl znovu, ale spadl a zlomil si pánev. Z tohoto úrazu se dal dohromady, jenže nedávno v Itálii přišel další velký karambol, když pod ním na poslední překážce spadl valach South Africa. Zlomeninu hrudního obratle u Bartoše odhalilo až vyšetření po návratu do Česka. Ostatní sporty Závěrečný dostih Trojkoruny Belmont Stakes vyhrál favorit Mo Denegal "Operovat to nešlo, protože od sedmého obratle dolů už mám v hrudi tři prošroubované, musí se to zahojit takto konzervativně. Teď jsem v domácí péči, nosím krunýř, polehávám a tak. Chvilku potrvá, než to sroste," uvedl žokej. Ostatní sporty Horor. Hrdina Velké pardubické zažil děsivou chvíli Těžké pády se na něm podepisují čím dál víc. "V pětadvaceti jste mladý, gumový a teď každý pád něco praskne. Je to horší, věk člověk nezastaví. Ale furt cítím, že na to mám, o nějakém konci nepřemýšlím. Uvidíme, jak půjde léčba. Když dobře, tak pokračovat chci. Pokud tam budou nějaké problémy, tak asi... Záleží na zdravotním stavu, co mi dovolí. Ale chuť mám furt," řekl trojnásobný vítěz Velké pardubické.

