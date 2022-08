Pozemní hokejistky čeká evropská kvalifikace, ve hře je i boj o olympiádu

Důležitý turnaj, jenž by českou ženskou reprezentaci mohl posunout na olympijské cestě zase o krok dál, hostí Dublin v termínu 18. až 21. srpna. Tým pod vedením irského kouče v posledních dnech ladil kromě přípravy na hřišti i taktickou stránku, čemuž pomohl i důkladný scouting soupeřů zaměřující se na jejich hrozby i slabé stránky.

„Turecko před dvěma roky spadlo do C divize, Polsko hraje na podobné úrovni jako my. Nejtěžším soupeřem pro nás bude Irsko, které se přelévá mezi áčkovou a béčkovou divizí, nicméně aktuálně si prochází částečnou obměnou týmu. Díky scoutingu tohle všechno víme, cítíme příležitost a chtěly bychom ji využít," popisuje kapitánka české reprezentace Kateřina Laciná.

Do Irska míří celek složený z hráček do 21 let i zkušenějších opor. „Mít v reprezentačním výběru mladé hráčky je skvělé pro budoucnost. Naším hlavním cílem je budování týmu směrem k roku 2028, ale na cestě jsou odrazové můstky – důležitý je světový žebříček i vzhledem k možnosti dokvalifikace na Paříž či následné mistrovství světa," uvádí kouč Gareth Grundie.

Program kvalifikace ME žen, skupina B 18. srpna, 17:15 Česko – Turecko 20. srpna, 13:00 Česko – Irsko 21. srpna, 10:45 Polsko – Česko

„Holky rády hrají v hale a myslím, že některé dovednosti, které odtud mají, dobře zapadají i do způsobu, jakým se chtějí prezentovat venku. Jsou vynikající ve čtení hry a na hokejkách. To pak přenášejí na větší hřiště, jsou schopné se s míčkem rychle pohybovat," doplňuje Ir působící v českých službách, pro kterého bude turnaj v jeho domovině speciální. „Těším se na to, bude to pro mě první turnaj v Irsku s českou reprezentací. Znám místní hotely, hřiště a celkové prostředí jako takové, takže to pro mě na jednu stranu nebude překvapení, ale určitě to bude svým způsobem zvláštní."

Spolupráce s koučem si hráčky cení. „Je to určitě velký přínos. Učíme se hodně taktických věcí, které dříve nebývaly, celkově se to zvedá na lepší úroveň. Přípravy máme hodně a dost často, což je na zahraničního trenéra opravdu dobré – přestože létá pravidelně domů, máme pocit, že je s námi prakticky pořád," přibližuje spolupráci gólmanka Rozárie Mrázová.

Foto: Sport Invest Irský trenér Gareth Grundie zahájil svoji misi u české reprezentace pozemních hokejistek vítězně.Foto : Sport Invest

„Gareth je velký analytik a vidí spoustu detailů, které doteď do českého hokeje nikdo nepřinesl. Má skvělý přístup, nechává vyniknout naše silné stránky. Je to ohromná posila do týmu, nový náboj, který nás nakopl. Na celou cestu, která nás ještě čeká, se moc těším," doplňuje spoluhráčku Laciná.