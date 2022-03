Před kulatinami si vyrazil minci. Oslava bude klasická venkovská, usmívá se Lipták. Proč obdivuje Jágra?

Asi se z toho nesmí stát nějaká rutina. Když by člověk stál osm hodin a musel to dělat stále stejně přesně, prostor pro chyby tam je. Když to srovnám se střelbou, tak je to tady určitě taky o přesnosti. Člověk si musí dávat pozor, aby mince nespadla na zem, stejně jako aby nám nespadla flinta. Taky to nemůže dělat kde kdo a určitý kumšt to chce.

Někdy mě lidi poznali, ale třeba se styděli mě oslovit, šeptali si u vedlejšího stolu. Až pak na telefonu na Google zjistili: Je to on! (usměje se) Ale není to taková masovka, jako by někde šel Jarda Jágr, kterého zná každý. Obdivuji takový lidi, kteří o svoje soukromí de facto přišli a dokáží žít a fungovat dál. Soukromí je de facto jedno z nejcennějších, co člověk má a je potřeba si ho hlídat. Jsem rád, že se mi to jakžtakž podařilo a můžu si jít nepozorovaně sednout do restaurace nebo jít s děckama na výlet.