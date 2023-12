Ráno narozeniny, večer Vánoce. Česká mistryně světa zažívá dvojnásobnou nálož dárků

Snad jen o oslavy s kamarády přicházela… „Před Vánoci se nikomu nechtělo a po nich také ne, protože je hned Silvestr. Ale zase mi to přišlo speciální, když se na narozeniny sešla celá rodina,“ líčí Horáčková.

A i když dětským oslavám už odrostla, s úsměvem doufá, že i letos se dočká dvojité porce dárků. „Já se vždycky nechám překvapit, co mi připraví,“ přiznává a kvituje, že většiny vánočních příprav je ušetřena.

Na Silvestra se pak přesune do Slovinska, odkud pochází její přítel, rovněž lukostřelec Staš Modic. Ten na oplátku tráví v Česku Vánoce a některým tradicím jen těžko přivyká. „Moc se mu nelíbí kapr k večeři, že to pro něj není důstojná ryba a opravdu to jíst nebude, u nich jedí spíš tatarák,“ usmívá se Horáčková.