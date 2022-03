Rusko přizve na národní univerziádu sportovce ze "spřátelených zemí"

"Na začátku července pořádáme celoruskou univerziádu, kam pozveme také univerzity ze zemí, které jsou nám přátelské," řekl ministr agentuře TASS. Nejmenoval, jakých zemí se to konkrétně týká, ale nabízí se například Bělorusko. To ruského agresora na Ukrajině podporuje, kvůli čemuž sankce dopadají i na jeho sportovce. Také Bělorusové nesmějí ve většině sportů soutěžit na mezinárodní úrovni.

Matycin byl do loňska prezidentem Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU), ale funkci opustil kvůli trestu za systematický doping v Rusku. Tako mezinárodní sportovní organizace po vypuknutí války na Ukrajině vyloučila ruské a běloruské sportovce a funkcionáře ze svých akcí minimálně do konce tohoto roku. Týká se to i letní univerziády v Číně.