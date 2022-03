Rusové a Bělorusové nebudou posílat své judisty na mezinárodní soutěže

O stažení svých judistů informovala ruská federace s tím, že by kvůli válce na Ukrajině také měli problémy získat víza do řady zemí. Pro Rusy je kvůli sankcím velmi obtížné vycestovat do zahraničí. "Za současných okolností je velmi obtížný přístup národního týmu do většiny zemí, kde se budou pořádat mezinárodní soutěže. Navíc má Ruská judistická federace důvod se obávat o bezpečnost ruských sportovců," uvedli ruští funkcionáři na svazovém webu. O neúčasti svých judistů informoval také běloruský svaz.