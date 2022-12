Bolšunov a spol. na sankčním seznamu. Vymažme ruské válečné propagandisty ze sportu, zní z Ukrajiny

Na seznam by měla postupně přibývat i jména Bělorusů oslavujících režim tamějšího diktátora Alexandra Lukašenka, který se na invazi na Ukrajinu také podílí.

Už nyní na něm figuruje i jeden Ukrajinec, a to bývalý kapitán fotbalové reprezentace Anatolij Tymoščuk. Ten i po vypuknutí války dál pracuje pro Zenit Petrohrad, na který má vazby sám ruský prezident Vladimir Putin. Ve své vlasti je Tymoščuk považován za zrádce.

„Osobní sankce by v tomto směru byly pro tyto lidi vážným varováním," pokračovala Saladuchová. Ráda by, aby sankce měly platnost minimálně v Evropě a aby kromě zákazu sportovní činnosti zahrnovaly zákaz vstupu do jednotlivých zemí a zmrazení majetku i veškerých finančních toků.