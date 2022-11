Schváleno! Česká republika bude na mezinárodní sportovní scéně vystupovat nově

Prosazuje se také v diplomacii. "Navazujeme na postup ministerstva zahraničí, které tuto změnu provedlo již na půdě OSN či NATO. Tento název přijala na mezinárodní úrovni přirozeně i řada dalších organizací a je to logické vyústění i ve sportu. V našem případě se pro tuto změnu vyslovila naprostá většina olympijských sportů," uvedl v tiskové zprávě Roman Kumpošt, místopředseda ČOV pro mezinárodní vztahy.

Změna názvu v databázi, z níž se vychází při tvorbě sportovních výsledků, by neměla trvat dlouho. "Jedná se o formální krok, který je možné realizovat během pár týdnů," dodal Kumpošt.

Pod názvem Česko, případně jeho anglickým ekvivalentem Czechia, by mohla česká výprava vystupovat už na OH 2024 v Paříži. Změna názvu ale pro sportovní svazy přináší také náklady na nové vybavení pro národní týmy napříč věkovými kategoriemi. Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser v dubnu počítal s dvouletým přechodným obdobím. Napříč sportovním prostředím by podle jeho tehdejšího vyjádření mohl jednoslovný název národních týmů začít fungovat v olympijském cyklu mezi Paříží 2024 a Los Angeles 2028.