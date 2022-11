Šéfové velkých sportovních organizací doufají ve větší vliv nového předsedy NSA

"Nový předseda NSA to bude mít velice složité, protože situace ve sportu je katastrofální. Tím, že pravděpodobně bude reprezentantem vládní strany, tak očekávám, že se mu lépe podaří vysvětlit vládě přínosy sportu a pohybových aktivit pro celou společnost," uvedl Jansta.

Chystanou změnu vedení přijal pozitivně Český olympijský výbor (ČOV), jehož předseda Jiří Kejval se dostal do konfliktu se svým někdejším protikandidátem Neusserem také při událostech kolem leteckého speciálu na loňské OH do Tokia, v němž se několik českých olympioniků nakazilo covidem. "Vítáme, že dochází ke změně. Nejdůležitější nyní je, aby agentura fungovala, měla v čele schopného manažera a udržela v této těžké době dostupnost sportu zejména pro děti. Důležité také je, aby sportovci měli alespoň základní podmínky na přípravu a mohli důstojně reprezentovat naši zemi," uvedl ČOV pro ČTK.