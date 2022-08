Senzace! Fuksa získal jedenáctý titul mistra Evropy, suverénně ovládl 500 metrů

Tušil, že moldavský kanoista vyrazí po startu kupředu. "Minulý rok to udělal úplně stejně. Já jsem se snažil držet svého tempa, co mám naučené, a plus minus 200 metrů do konce to zvednout. Což jsem udělal a postupně jsem ho začal dojíždět. Myslím, že zhruba sto metrů před cílem jsem šel před něj a to mi dávalo strašnou sílu. Posledních pár metrů už jsem věděl, že to klapne, tak jsem se usmíval a v cíli jsem si to užíval. Zvedl jsem ruku a byl jsem fakt rád," popisoval Fuksa průběh závodu. Třetí skončil Rumun Catalin Chirila, který Fuksu jako jediný v sobotu porazil na kilometru.