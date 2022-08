Čtrnáctá medaile! Super závod, pochválil se stříbrný Fuksa

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – A byl to parádní souboj. Fuksa, jenž zlato obhajoval, se několikrát pokusil nastoupit, ale Chirila odolal a v cíli byl 35 setin dříve.

Celou dobu jsem ho neviděl. Ve finiši jsem se snažil ze sebe vytlačit maximum, věděl jsem, že jsme na tom plus minus stejně. Doufal jsem třeba, že když se podívám v cíli, budu tam o trošku před ním, ale nebyl jsem. Myslím, že jsem předvedl super závod, jsem fakt spokojený a rád za další medaili.

Chirila vás porazil na obou tratích při světovém šampionátu v Kanadě, tady jste mu to chtěl vrátit. Druhou šanci máte v neděli na pětistovce.

Bude to poslední závod sezony, tak se budu snažit úplně na maximum. A jasně, že to chci vrátit každému, kdo mě předjede, stejně tak chce každý porazit mě. Kdyby se mi závod nepovedl, byl bych smutný. Mně se povedlo do něj dát maximum, víc jsem tam neměl, snad jen kdybych jel hned vedle něj a mohl se s ním špičkovat. Ale medaile je super.