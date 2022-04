Šílené! Pokus pilotů o výměnu letadel ve vzduchu se nepovedl

Výměna ve vzduchu vskutku započala, ale dokončena byla jen zčásti. Zatímco Luke Aikins svou misi zvládl, druhý pilot a zkušený skydiver Andy Farrington nedokázal ve volném pádu vniknout do druhého stroje, aby mohl převzít jeho řízení. U letounu byly sice aktivovány bezpečnostní mechanismy, ale stroj přistávající na padáku byl zničen. Piloti ani nikdo jiný nebyl podle tiskové zprávy během pokusu zraněn.

Aikins a Farrington se pokusili o dosud nevídanou výměnu 24. dubna nad neobydlenou částí Arizony asi hodinu jízdy od Phoenixu. V úmyslu měli vystoupat do 4000 metrů, vypnout motory, stočit letouny nosem k zemi a uvést je do volného pádu. Klíčovým momentem pro úspěch bylo, aby letadla padala stabilizovaně, protože skokani je museli ve vzduchu dostihnout, vlézt do kokpitu a chopit se znovu řízení. Přes pečlivou přípravu se tento moment ukázal jako kritický.