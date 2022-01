Šílený příběh mladé Češky měl šťastný konec

Drsnou story začala mladá Češka "psát" na turnaji v Novém Dillí. Tam se zranila, i když sama vlastně neví, jak se jí to povedlo. „Začaly mě bolet záda takovým způsobem, až mi to zablokovalo nohy a nemohla jsem chodit. Musela jsem do nemocnice, kde to bylo šílené," svěřila se Švábíková.