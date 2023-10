Softbalisté Břeclavi obhájili titul

„Chtěli jsme do finálové série jít s tím, aby nám fungoval útok, a to se povedlo. Některé zápasy jsme předtím v sezoně vyhrávali jenom těsně. Bylo super, jak kluci hráli,“ uvedl v tiskové zprávě nadhazovač šampionů Michal Holobrádek. „Finálová série byla poměrně jednoznačná. My jsme se snažili vzdorovat, což se nám dařilo ve druhém utkání, které jsme ale prohráli. Ve zbytku jsme nedali ani bod a bez toho se vyhrát nedá,“ konstatoval trenér soupeře Jaroslav Korčák.