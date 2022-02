Squashové mistrovství se vrací do Prahy. Favority jsou Serme a Mekbib

„V posledních letech jsme před mistrovstvím prohlašovali, že ten ročník bude vyrovnaný, ale v tomto roce to bude extrémně nadupané. Vloni nemohl do turnaje zasáhnout kvůli nemoci Martin Švec, nyní je kandidátů na prvenství minimálně pět," dodal Fořter ze squashové asociace.

Ta v letošním roce oslaví 30 let od svého založení. „Máme v plánu na konci roku uspořádat společenskou akci, na kterou pozveme všechny, co se podíleli na rozvoji tohoto sportu u nás. A rádi bychom také co nejdříve postavili náš nový skleněný kurt. Nejpozději to bude v příštím roce na dalším domácím mistrovství."